В зоне АТО погиб уроженец Сумщины

Об этом пишет Ямпіль.INFO со ссылкой на Ямпольского районного военного комиссара Андрея Примаченко.
Артем Гульцо родился в г. Дружба Ямпольского района в 1993 году. Служил в 95-й десантно-штурмовой бригаде. Обстоятельства гибели военнослужащего устанавливаются.
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