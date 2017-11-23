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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В зоне АТО погиб уроженец Сумщины

Сегодня, 19 декабря, в 8.00 в результате минно-взрывной травмы погиб Гульцо Артем Андреевич.

Об этом пишет Ямпіль.INFO со ссылкой на Ямпольского районного военного комиссара Андрея Примаченко.

Артем Гульцо родился в г. Дружба Ямпольского района в 1993 году. Служил в 95-й десантно-штурмовой бригаде. Обстоятельства гибели военнослужащего устанавливаются.

Право Артем Гульцо Погибший в АТО Ямпольский район
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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