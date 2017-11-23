В зоне АТО погиб уроженец Сумщины Сегодня, 19 декабря, в 8.00 в результате минно-взрывной травмы погиб Гульцо Артем Андреевич.

Об этом пишет Ямпіль.INFO со ссылкой на Ямпольского районного военного комиссара Андрея Примаченко.

Артем Гульцо родился в г. Дружба Ямпольского района в 1993 году. Служил в 95-й десантно-штурмовой бригаде. Обстоятельства гибели военнослужащего устанавливаются.