Суд наложил арест на средства экс-губернатора Сумщины Чмыря

В Киеве Печерский райсуд наложил арест на 1,2 млн долларов, которые были изъяты у экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Юрия Чмыря, который в 2010-2013 годах возглавлял Сумскую облгосадминистрацию. Об этом говорится в материалах суда, пишут Українські новини.
Так, в июле был проведен обыск индивидуальных банковских сейфов в «УкрСиббанке», во время которых правоохранители изъяли средства на общую сумму 1182900 долларов. Впоследствии, в октябре указанная сумма была признана вещественными доказательствами.
Отмечается, что у следствия есть достаточные основания полагать, что полученные средства были получены из неофициальных источников, с которых не были уплачены налоги в государственный бюджет.
Напомним: 20 июля прокурор Сумской области Виталий Матвийчук подписал сообщение о подозрении экс-губернатору Сумщины, а в настоящее время депутата Сумского областного совета Юрия Чмыря. 1 августа прокуратура завершила расследование по этому делу. 18 августа прокуратура Сумской области направила в суд обвинительный акт.
Как известно, Янукович назначил Чмыря заместителем главы Администрации президента в разгар Майдана в декабре 2013 года, сделав его куратором медиаполитики.
Тогдашний журналист Мустафа Найем сообщал, что 18-19 февраля, в момент обострения событий на Майдане, Юрий Чмырь приходил на прием к Януковичу.
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