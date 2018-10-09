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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:42125

Больше 300 кв. м в центре Киева за 5 млн грн приобрел экс-губернатор Сумщины

Бывший заместитель главы Администрации президента Януковича и экс-губернатор Сумщины Юрий Чмырь, который сейчас является депутатом Сумского областного совета и баллотируется в Верховную Раду, сообщил НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Согласно данным, обнародованным на сайте НАПК, 25 июня Юрий Чмырь купил группу помещений у некоего Игоря Новикова за более чем 5 млн гривен площадью более 300 квадратных метров. Находятся они по данным Реестра прав на недвижимое имущество в Киеве по улице Саксаганского, 70-А, пишет sumy.today.

Интересно, что, рыночная цена одного квадратного метра в бизнес-центре, где приобрел помещение Юрий Чмырь, по данным сайта «Земляне» составляет 3800 долларов за один квадратный метр, то есть 1 464 520 долларов за площадь, которую приобрел г-н Чмырь. В гривнах это более 38 млн грн.

Напомним: 7 месяцев назад Юрий Чмырь также приобрел квартиру в Киеве стоимостью 6,384 млн гривен, согласно Реестру прав на недвижимое имущество на Оболонской набережной, 19.

Напомним: Юрий Чмырь был дважды депутатом Верховной Рады, возглавлял Сумскую ОГА с апреля 2010 по декабрь 2013 года, затем был заместителем главы Администрации Януковича. В 2015-м был избран депутатом Сумского областного совета от партии «Возрождение», правда не посетил ни одного заседания. Сейчас баллотируется в нардепы по 157-м округу с центром в г. Сумы.

Сейчас Юрий Чмырь является обвиняемым в декларировании недостоверных данных. Его судят в Печерском районном суде Киева. Следующее заседание назначено на 10 июля.

Политика Недвижимость Юрий Чмырь
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