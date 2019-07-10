Юрий Чмырь не идет в мэры Сум

В ходе конференции делегаты единогласно решили, что поведет команду на местные выборы и возглавит областной список экс-губернатор Сумщины Юрий Чмырь.
Кандидатом на мэра Сум партийцы выдвинули его бывшего заместителя Тамару Ищенко.
Напомним: в 2015 году Юрий Чмырь избрался в облсовет от партии «Відродження», однако ни на одной сессии так и не появился.
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