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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 12:52819

Вместо увольнения в декрет отправился зампрокурора Сумщины

Сегодня, 27 декабря, прокурор Сумской области Виталий Матвийчук подписал приказ о выходе его зама Сергея Маслюка в отпуск по уходу за ребенком.

Этим закончилась попытка уволить г-на Маслюка из органов прокуратуры.

Напомним: 20 декабря квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя прокурора Сумской области Маслюка С.В. и наложить на него дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности в органах прокуратуры.

Решение об увольнении должна была принять Генпрокуратура. Однако до сегодняшнего дня приказа об увольнении почему-то не выдала. И пока в ГПУ мешкали, жена зампрокурора устроилась на работу, а сам прокурор написал заявление о выходе в декрет.

По данным пресс-секретаря прокуратуры Сумской области Натальи Науменко, законных оснований отказать в предоставлении отпуска по уходу за ребенку у прокурора Сумщины не было.

Напомним, на зампрокурора неоднократно составляли протоколы за админнарушения, связанные с коррупцией. В частности, за недостоверные данные в декларациях. Кроме того, ему инкриминируют подделку и использование справки о лечении в стационаре в инфекционном отделении одной из сумских больниц, а также получение более 20 тыс. грн за фейковый больничный за 12 дней. Вместо больницы Сергей Маслюк отдыхал в Яремче (Ивано-Франковской обл.).

Кстати, сегодня в Заречный районный суд был направлен обвинительный акт в отношении С.Маслюка по делу о фейковом больничном. Предварительное заседание состоится уже в январе 2018 года.

А на 3 января назначено рассмотрение протокола о коррупции, составленного на него же, о неподаче в декларации сведений о продаже женой автомобиля.

Право Сергей Маслюк
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