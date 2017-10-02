На Липоводолинщине после реконструкции открыли сельскую амбулаторию

По словам заведующего амбулатории Виктора Хамлака, в помещении амбулатории произведена замена окон, дверей, сделали ремонт кабинетов, помещения дневного стационара, манипуляционной и т.п. На ремонт использовано более 365 тыс. гривен.
Сельский голова Александр Плутенко отметил, что отныне не только жители села Беево, но и жители окрестных сел смогут в полном объеме получать качественную первичную медицинскую помощь в современном медицинском учреждении.
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