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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:11254

На Липоводолинщине после реконструкции открыли сельскую амбулаторию

На реконструкцию амбулатории общей практики семейной медицины в селе Беево Липоводолинского района были использованы средства районного, сельского бюджетов, громады села, а также проекта ПРООН / ЕС «Местное развитие, ориентированное на громаду».

По словам заведующего амбулатории Виктора Хамлака, в помещении амбулатории произведена замена окон, дверей, сделали ремонт кабинетов, помещения дневного стационара, манипуляционной и т.п. На ремонт использовано более 365 тыс. гривен.

Сельский голова Александр Плутенко отметил, что отныне не только жители села Беево, но и жители окрестных сел смогут в полном объеме получать качественную первичную медицинскую помощь в современном медицинском учреждении.

Общество Амбулатория Липоводолинский район
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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