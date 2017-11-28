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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:56199

Полиция Сумщины за сутки раскрыла девять краж

За последние сутки полицией Сумской области было раскрыто ряд преступлений, среди которых кражи из частных домохозяйств, автомобиля, больницы и предприятий.

Полицией Великописаривского района была установлена личность мужчины, который еще в октябре прошлого года в пгт Великая Писаревка из чужого незапертого автомобиля «Лада Калина», похитил устройство для настройки антенн спутникового телевидения.

В Сумах, в помещении одного из кафе в центре города, опрометчивый посетитель оставил на столе без присмотра свой мобильный телефон. Этим воспользовался другой отдыхающий, и потихоньку положил чужую вещь в собственный карман. Полиция сработала оперативно, и той же ночью задержала злоумышленника и изъяла у него краденое.

В тот же день полицейские областного центра установили личности двух жителей города, которые возле одного из предприятий похитили металлическую кованую урну для мусора, причинив ущерб учреждению на сумму 1600 гривен.

В Ахтырке, местный житель, открыв замок, проник в чужой сарай и похитил оттуда изделия из металла. А в Глухове правоохранители обнаружили злоумышленника, который еще в декабре прошлого года тайно похитил три метра трубы из ограды института лубяных культур Национальной академии аграрных наук Украины. Двое других жителей этого же районного центра по территории местного предприятия украли железнодорожную рельсу длиной почти 10 метров.

В Конотопе местная жительница, находясь в гостях у своей подруги, после общего употребления спиртных напитков, похитила из чужого дома электроплиту, ТВ-тюнер и денежные средства в сумме 300 гривен. Еще один конотопчанин подобным способом обобрал своего знакомого, похитив у него мобильный телефон.

Кроме этого, полиция Конотопа задержала мужчину, который из хирургического отделения Конотопской ЦРБ тайно похитил чужой мобильный телефон «Lenovo A369I». Похищенную вещь у злоумышленника правоохранители изъяли.

По всем фактам краж полиция открыла уголовные производства по ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала следствие.

В зависимости от тяжести преступления злоумышленникам, подозреваемых в их совершении может грозить до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи
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