Сумчане заплатили 132 миллиона военного сбора Для укрепления обороны Украины сумчане заплатили 132 млн грн налога

В течение 2017 года плательщики, которые находятся на учете в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, оплатили 132 млн гривен военного сбора.

По сравнению с 2016 годом, когда уплата составляла 107 млн грн, поступления выросли на 25 млн грн или на 24,3%.