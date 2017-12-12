Сумчане заплатили 132 миллиона военного сбора

В течение 2017 года плательщики, которые находятся на учете в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, оплатили 132 млн гривен военного сбора.
По сравнению с 2016 годом, когда уплата составляла 107 млн грн, поступления выросли на 25 млн грн или на 24,3%.
Главное управление ГФС в Сумской области информирует, что с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в месячном размере составляет...
За одиннадцать месяцев 2017 года налогоплательщики, которые обслуживаются в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, уплатили в бюджет 1,2 миллиарда...
Указанная сумма налога поступила от представителей малого бизнеса Сум, Сумского, Белопольского и Краснопольского районов в январе - ноябре текущего года,...
В январе-ноябре 2017 года 107 юридических лиц и 14 физических лиц плательщиков области заявили бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость...
В течение января-ноября 2017 года в сводный бюджет поступило 9,5 млрд гривен....