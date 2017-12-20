Сумщина обеспечила в 2017 году рекордные поступления налогов В течение 2017 года поступления налогов и сборов в сводный бюджет Украины от плательщиков Сумской области составили 10,5 млрд гривен.

По словам начальника ГУ ГФС в Сумской области Алексея Мазуренко, это почти на 1 млрд 866 млн грн больше, чем в 2016 году.

В частности, в государственный бюджет поступило почти 6 млрд гривен. По сравнению с прошлым отчетным периодом поступления увеличились на 16,8 %, или на 862,9 млн гривен.

Среди основных бюджетообразующих платежей всего (2,4 млрд) поступило от рентной платы, от уплаты налога на добавленную стоимость поступило более 1,5 млрд гривен. Также получили 283 млн грн военного сбора, 623 млн грн налога на прибыль и почти 1,5 млн грн акцизного налога. Часть прибыли государственных предприятий, которая изымается в бюджет, составила за 2017 год 55,4 млн грн, что больше на 9,2 млн гривен.

Местные бюджеты в течение 2017 года получили от плательщиков почти 4,5 млрд грн, что по сравнению с предыдущим годом на 1 млрд грн больше.