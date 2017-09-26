На Сумщине участились случаи бешенства у животных

Из них: у 3 лис, 2 котов и собаки. Заболевания животных зарегистрировано в Глуховском, Конотопском, Краснопольском, Кролевецком, Липоводолинском и Роменском районах, сообщает сайт управления Госпродпотребслужбы в Сумской области.
Последние случаи бешенства подтверждены отчетами о результатах лабораторных исследований Сумского филиала ГНИИЛДВСЭ от 29 января этого года у собаки в с. Дубовичи Кролевецкого района и у отстрелянной на территории охотничьих угодий Конотопского района лисы.
Справка: в январе прошлого года случаев бешенства не было зарегистрировано.
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