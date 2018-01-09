За выходные полиция раскрыла 14 краж Только в течение выходных дней работники полиции Сумщины разоблачили четырнадцать злоумышленников, которые совершали кражи на Сумщине

В течение выходных дней оперативники Путивльского отделения полиции разоблачили двух местных жителей. И если 44-летнюю женщину подозревают в краже металлических изделий из домохозяйства своего 57-летнего соседа, 40-летний путивлянин обокрал 28-летнего приятеля, у которого гостил и стащил планшет.

Еще двух злоумышленников вычислили работники Недригайловского отделения полиции. Они разоблачили 63-летнего мужчину, который с территории местного агролесхоза похитил оставленную без присмотра бензопилу, и 27-летнюю женщину, которая из супермаркета бытовой химии украла 10 бутылок шампуня на сумму более тысячи гривен.

Решил обокрасть местный магазин и 21-летний житель Ахтырки, который соблазнился на ТВ-тюнер. А пятеро жителей Путивльского, Середина-Будского, Ямпольского и Тростянецкого района «погорели» на краже у своих товарищей, с которыми в тот день отдыхали. Трое из них обокрали своих товарищей, когда находились у них дома, еще двое обокрали своего приятеля во время застолья. Среди похищенного - планшет, мобильные телефоны, деньги и даже запчасти к холодильнику.

Трех автолюбителей обнаружили участковые Роменского и Глуховского отдела полиции, которые разоблачили злоумышленников в возрасте от 25 до 39 лет, у которых изъяли краденые автозапчасти. А вот конотопские участковые помешали 34-летнему местному жителю обокрасть 65-летнюю женщину, из подвала которой тот пытался украсть две пары лыж и другой спортивный инвентарь.

По всем данным фактам в полиции открыты соответствующие уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых правоохранители проверят всех подозреваемых на причастность к другим подобным имущественных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.