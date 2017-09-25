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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:39117

Сквер «Счастья» пока без арт-объекта

7 февраля состоялось заседание жюри конкурса на определение лучшей эскизного предложения арт-объекта в сквере в районе улицы Кузнечной и площади Покровской, который с легкой руки мэра Сум Александра Лысенко теперь называют сквер «Счастья».

Всего на конкурс было подано семь работ. Их авторы предлагали разместить на данном месте: скульптуру лошади; контактную скульптурную композицию «Вдохновение»; скульптуру девочки у кормушки для птиц; проект сразу с тремя арт-объектами: альтанкой, окутанной розами, кованой скамьей с зонтиками, кованым декоративным букетом роз; скульптуры, символизирующие «Стремление», «Украину», «Прогресс»; скульптуру саксофониста; малую архитектурную форму «Полет».

«Мы хотели, чтобы этот сквер стал своего рода местом притяжения, чтобы сюда хотелось приехать, посмотреть на него, побыть в нем. Проекты красивые, но за душу ничего не берет», - отметил городской голова Александр Лысенко.

Другие члены жюри среди прочего замечали, что конкурсное решение должно быть подчиненным существующим транспортным и пешеходным связям, что ставило участников конкурса в определенные рамки. Вместе с тем все сошлись на том, что основная задача конкурса - предоставить новому месту для отдыха узнаваемость и привлекательность, создать яркий акцент в виде арт-объекта, оригинальной формы символического отображения понятий общечеловеческих ценностей - в полной мере не нашло отражения ни в одном из представленных проектов. В работах прослеживается традиционность, отсутствует креативная мысль и новизна.

В итоге решили, что невозможно присудить первое место и рекомендовать для дальнейшей реализации ни один из конкурсных проектов.

Общество Сквер Счастья
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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