Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:21199

На Сумщине перечислили пенсии уже половине военных пенсионеров

В апреле будут полностью завершены перерасчеты военных пенсий. Пенсии будут перечислены по справкам уполномоченных структур, в которых бывшие военнослужащие проходили службу (Минобороны, МВД и другие) - пенсионерам не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд.

По состоянию на 4 апреля в главное управление Пенсионного фонда Украины в Сумской области поступило почти 93% (в целом по Украине - 87%) справок от общего количества указанных в списках лиц, пенсии которых подлежат перерасчету. Об этом сообщает главное управление Пенсионного фонда Украины в Сумской области.

В марте текущего года по предоставленным справкам произведен перерасчет и обеспечена выплата пенсий более 5 тыс. пенсионерам (по Украине - более 106 тыс. пенсионерам) на 23,02 млн грн (выплата за январь - март 2018 года). В дальнейшем эти пенсионеры будут получать повышенные пенсии. Около 9,3 тыс. пенсионеров уже включены как в основную, так и в дополнительную ведомости на выплату пенсий в апреле на сумму 19,16 млн грн.

Все перерасчеты пенсий военным пенсионерам будет завершено в течение апреля.

Общество Военные пенсионеры

По тематике

07.03.2018 15:09

Военным пенсионерам обещают выплатить повышенные пенсии уже в марте

Первые выплаты повышенных пенсий военнослужащим начнутся уже конце марта....

В Сумах снова митингуют военные пенсионеры
27.02.2018 11:40

В Сумах снова митингуют военные пенсионеры

Сегодня, 27 февраля, в Сумах третий раз за этот год митингуют пенсионеры «в погонах»....

В Сумах митингуют бывшие силовики
07.02.2018 11:43

В Сумах митингуют бывшие силовики

Сегодня, 7 февраля, в 11:00 начался очередной митинг, на котором военные пенсионеры из разных уголков Сумской области требуют пересчитать им...

В Сумах митинговали военные пенсионеры
17.01.2018 12:55

В Сумах митинговали военные пенсионеры

Сегодня, 17 января, около полутысячи военных пенсионеров собрались на площади Независимости....

10.03.2017 17:50

В Сумах снова бунтуют военные пенсионеры

Сегодня, 10 марта, руководство облгосадминистрации и облсовета встречались с военными пенсионерами, которые требуют перерасчета пенсий....

Новости

Привітання Сумського міського голови Олександра Лисенка з Великоднем
Сегодня 12:24
Сумские футболисты обыграли претендента на выход в Премьер-лигу
Сегодня 19:14
Сумчане выступают против дальнейшего расползания универмага «Киев»
Сегодня 17:50
На Сумщине перечислили пенсии уже половине военных пенсионеров
Сегодня 17:21
Сегодня в Сумах решающие матчи чемпионата Украины (трансляция)
Сегодня 16:39
Битва под Полтавой: «Сумы» сегодня сыграют с «Полтавой» (трансляция)
Сегодня 15:57
Путивлянин гулял по городу с обрезом
Сегодня 15:38
В Сумах автобус сбил парня, перебегавшего дорогу на красный свет
Сегодня 15:26
Сумчан приглашают посетить «мобильный социальный офис»
Сегодня 14:59
В Сумах полицейские задержали серийного мошенника
Сегодня 14:45
На Пасху на Сумщине будут дежурить 700 полицейских
Сегодня 14:39
Что показала проверка противопожарной безопасности в универмаге «Киев» (видео)
Сегодня 14:30
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.