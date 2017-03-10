На Сумщине перечислили пенсии уже половине военных пенсионеров

По состоянию на 4 апреля в главное управление Пенсионного фонда Украины в Сумской области поступило почти 93% (в целом по Украине - 87%) справок от общего количества указанных в списках лиц, пенсии которых подлежат перерасчету. Об этом сообщает главное управление Пенсионного фонда Украины в Сумской области.
В марте текущего года по предоставленным справкам произведен перерасчет и обеспечена выплата пенсий более 5 тыс. пенсионерам (по Украине - более 106 тыс. пенсионерам) на 23,02 млн грн (выплата за январь - март 2018 года). В дальнейшем эти пенсионеры будут получать повышенные пенсии. Около 9,3 тыс. пенсионеров уже включены как в основную, так и в дополнительную ведомости на выплату пенсий в апреле на сумму 19,16 млн грн.
Все перерасчеты пенсий военным пенсионерам будет завершено в течение апреля.
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