В Сумах заменили Жукова на Быкова Сегодня, 11 апреля, в Сумах установили памятный знак Леониду Быкову.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Андрей крамченков.

«Сегодня, в годовщину смерти Леонида Быкова, установили памятный знак выдающемуся украинскому актеру.

Спасибо за помощь Евгению Косяненко, Александру Козину, Дмитрию Потапенко, Александру Такулу, Владимиру Чепику и всем, кто присоединился!», - написал депутат.

Напомним: в 2016 году ул. Жукова в рамках декоммунизации переименовали в ул. Леонида Быкова. Сам памятный знак был установлен в 2005 году. В марте 2014 года его после Революции достоинства и начала российской агрессии в Крыму разбили, через несколько месяцев восстановили, а в прошлом году окончательно разломали.