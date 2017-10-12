Сумские спасатели требуют через суд остановить работу ТРЦ «Универмаг «Киев» Управление ГСЧС в Сумской области подало иск в суд с требованием частично приостановить работу универмага «Киев».

А именно: остановить эксплуатацию 2, 3, 4 этажей, а также полностью остановить работы по строительству и реконструкции торгового центра по устройству крытых и открытых террас, навеса и пристроек II очереди, пишет 0542.ua.

Во исполнение протокольного решения по результатам заседания Кабинета Министров Украины от 28 марта 2018 № 11 и приказа ГСЧС № 202 от 29.03.2018 г. Управлением Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области были начаты проверки состояния техногенной и пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей.

По состоянию на 11 апреля 2018 г. проведены внеплановые проверки состояния техногенной и пожарной безопасности в 35 учреждениях, из них: в 24 дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях; 1 учреждении здравоохранения со стационарным лечением; 10 торговых предприятиях (торговые центры, многофункциональные здания и комплексы), культурно-зрелищных и досуговых учреждениях.

Всего в Сумской области проверкам подлежат 969 объектов. Однако, судя по первым результатам, можно смело говорить, что с пожарной безопасностью все не так уж хорошо. В большинстве случаев выявленные нарушения не ликвидировались на протяжении предыдущих лет. В некоторых случаях проверка доказала, что если бы пожар случился прямо сейчас, то последствия могли бы быть крайне трагическими. За это время чрезвычайники в г. Сумы проверили ТРЦ «Мануфактура», ТРЦ «Лавина», «Универмаг «Киев», ТЦ «Евробазар». По последнему результатов проверки еще нет.

Что касается первых трех, то по ним уже составлены окончательные отчеты. Ознакомившись с копиями актов, удалось выяснить, что нарушения есть во всех трех ТРЦ, однако Универмаг «Киев» значительно переплюнул всех конкурентов.

В акте, составленном по результатам внеплановой проверки относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности ТРЦ «Мануфактура» описано 33 нарушения, в ТРЦ «Лавина» таких замечаний собралось 46, а в «Универмаге «Киев» аж 284 (!)

Среди основных нарушений в «Универмаге «Киев» это отсутствие документа, который бы определял противопожарный режим, порядок эвакуации людей. Здесь не вывешено инструкции о мероприятиях пожарной безопасности, работники ТРЦ не проходят инструктажи по вопросам пожарной безопасности, в некоторых сооружениях нет ответственных за пожарную безопасность, руководителем ТРЦ не утверждена инструкция, что определяет действия персонала относительно безопасной и неотложной эвакуации людей. Работникам охраны не предоставлена инструкция, в которой должны быть прописаны их обязанности в случае возникновения пожара. Помимо этого должностные лица даже не прошли обучение на проверку знаний по вопросам пожарной безопасности. Также в универмаге не ведется журнал учета огнетушителей. Сооружение не обустроено системами принудительного отвода дыма и продуктов горения, пути эвакуации на 2-5 этажах, которые используются для эвакуации, не обустроены эвакуационным освещением, на 2-4 этажах не работает система противопожарной защиты, складские помещения загромождены легковоспламеняемым мусором, на некоторых путях эвакуации не установлены указатели с оповещением «Выход». Также в здании не проводятся исследования значений электрического сопротивления изоляции. Ни руководителем предприятия, ни уполномоченными лицами не разработаны положения и инструкции относительно содержания систем противопожарной защиты, не проводятся гидравлические испытания трубопроводов и установок пожаротушения. В некоторых местах дымовая сигнализация находится в нерабочем состоянии. Здание не обеспечено проездами с двух сторон. Учитывая различные пристройки к зданию, нет свободного доступа пожарным машинам. Здание ТРЦ вследствие выполнения надстроек выполнено с этажностью более 6этажей. На 6 этаже размещено ряд развлекательных помещений, при том, что согласно требованиям нормативно-правовых документов, на 6 этаже могут быть размещены исключительно складские помещения. Граница огнеупорных стен, что отделяют ступеньки от этажей меньше нормативной. Спасателями также были обнаружены провода с поврежденной изоляцией. Лифты не рассчитаны на работу в режиме «пожарная опасность». На некоторых путях эвакуации есть преграды. В определённых случаях ширина коридоров и дверных проемов меньше необходимой. Пожарные щиты не укомплектованы в полной мере. Во многих помещениях пути эвакуации загромождены сторонними предметами, а некоторые двери закрыты на замок. Впрочем, это еще не полный перечень выявленных проблем. Более подробно с актом проверки можно ознакомиться здесь.