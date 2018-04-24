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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:12488

Делегация Сумской ОГА выезжает в Беларусь

Смертельное ДТП в Берстской области обсуждалось 14 мая на аппаратном совещании в Сумской облгосадминистрации.

- Я выражаю глубокие соболезнования родителям погибшего и тех, кто пострадал в ДТП. Дети сейчас находятся в Брестской детской областной больнице и, к сожалению, нетранспортабельны. Облгосадминистрация в свою очередь сделает все от нас зависящее, чтобы помочь детям и их семьям, - высказался глава ОГА Николай Клочко.

Он дал поручение начальнику управления молодежи и спорта облгосадминистрации Дмитрию Лантушенко держать постоянную связь с родителями пострадавших и, в частности, семьей погибшего, поскольку они нуждаются в психологической помощи.

Как добавил чиновник, уже сегодня представители облгосадминистрации отправятся на место происшествия и непосредственно оказывать помощь и держать связь с родителями и близкими уже в Бресте. В состав делегации от Сумщины войдут руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий и начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко.

Директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробова отметила: «Эту поездку организовала учитель Великописаревской школы в рамках украинско-польско-белорусского совета, который уже пять лет организует обмен опытом среди детей. На этот раз в поездке были 26 детей из Великописаривского, Краснопольского районов и городов Сумы и Глухов. Пострадали только дети из Сум».

По ее словам, эта поездка была согласована с родителями и школами, то есть все происходило в соответствии тех нормативно-правовых документов, которые есть сегодня. Сейчас такие поездки согласуются только на местах.

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter выразил сочувствие пострадавшим: «Искренние соболезнования юным футболистам украинской сборной и их семьям, пострадавшим в результате ДТП в Беларуси. Поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь».

Также в Twitter Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал: «Связался с послом в Беларуси по ситуации с нашими детьми. Медицинская авиация ГСЧС начеку. При необходимости дети получат всю необходимую помощь».

Право ДТП в Беларуси
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