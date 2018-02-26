Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:43228

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 2110 (на предыдущей неделе – 1967) заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 124 (90), из них раскрыты – 46 (33), а именно: 2 факта телесных повреждений, 3 грабежа, 19 краж, выявлены 22 факта незаконного оборота наркотиков. Также за прошлую неделю составлены 110 (130) протоколов об административных правонарушениях.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 2070 (2123) вызовов и заданий, из них по линии «102» - 1538 (1630). В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 463 (472) админматериалов, из них 16 (10) – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 81 (80) протокол. Раскрыто по горячим следам 21 (21) преступление.

Право Криминогенная обстановка
view counter

По тематике

16.07.2018 11:53

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1967 заявлений и сообщений....

10.04.2018 10:22

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 2173 заявлений и сообщений....

19.03.2018 10:52

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1500 заявлений и сообщений (за предыдущую неделю 1320)....

12.03.2018 11:15

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1320 заявлений и сообщений....

26.02.2018 11:30

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1400 заявлений и сообщений....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:10 18:30 22:45
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
14:30 — 45 грн. 18:35 — 50 грн.
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
Кино Космос
12:40 — 40 грн. 16:40 — 45 грн.
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
Кино Космос
10:40 — 40 грн. 20:40 — 50 грн.
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
Кино Космос
10:30 — 40 грн. 18:20 — 50 грн.
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.