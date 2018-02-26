Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 2110 (на предыдущей неделе – 1967) заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 124 (90), из них раскрыты – 46 (33), а именно: 2 факта телесных повреждений, 3 грабежа, 19 краж, выявлены 22 факта незаконного оборота наркотиков. Также за прошлую неделю составлены 110 (130) протоколов об административных правонарушениях.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 2070 (2123) вызовов и заданий, из них по линии «102» - 1538 (1630). В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 463 (472) админматериалов, из них 16 (10) – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 81 (80) протокол. Раскрыто по горячим следам 21 (21) преступление.