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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:18233

Сумские евродворы превратились в евроканалы

Сумчане предлагают жителям евродворов выдавать еще и евролодки.

Получасовой дождь вечером 23 июля принес много воды в сумские евродворы.

Об этом сигнализируют сумчане в соцсетях.

«Уважаемый мэр м. Суми, у нас к евродворам в комплекте плавсредства прилагаются? Если нет, рассмотрите этот вопрос на ближайшей сессии, пожалуйста», - написал сумчанин Александр Лемешенко, добавив несколько красноречивых фото.

«Проложим водный маршрут для туристов по Сумам», - он же.

Общество Дождь Евродворы
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«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
Кино Планета Кино
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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