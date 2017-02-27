Сумские евродворы превратились в евроканалы Сумчане предлагают жителям евродворов выдавать еще и евролодки.

Получасовой дождь вечером 23 июля принес много воды в сумские евродворы.

Об этом сигнализируют сумчане в соцсетях.

«Уважаемый мэр м. Суми, у нас к евродворам в комплекте плавсредства прилагаются? Если нет, рассмотрите этот вопрос на ближайшей сессии, пожалуйста», - написал сумчанин Александр Лемешенко, добавив несколько красноречивых фото.

«Проложим водный маршрут для туристов по Сумам», - он же.