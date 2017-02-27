Сумские евродворы превратились в евроканалы

Получасовой дождь вечером 23 июля принес много воды в сумские евродворы.
Об этом сигнализируют сумчане в соцсетях.
«Уважаемый мэр м. Суми, у нас к евродворам в комплекте плавсредства прилагаются? Если нет, рассмотрите этот вопрос на ближайшей сессии, пожалуйста», - написал сумчанин Александр Лемешенко, добавив несколько красноречивых фото.
«Проложим водный маршрут для туристов по Сумам», - он же.
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