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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:52109

У кого из сумчан не будет горячей воды

Оперативный отдел «Служба 15-80» сообщает горожанам об отсутствии горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями.

С сегодняшнего дня ООО «Сумытеплоэнерго» начинает восьмой этап гидравлических испытаний тепловых сетей повышенным давлением, из-за чего абоненты ТЭЦ будут отключены от горячего водоснабжения.

С 13 по 23 августа гидравлические испытания будут проводиться по магистрали № 4, в связи с этим горячее водоснабжение прекращено в жилых домах по ул. Герасима Кондратьева, 4, 6, 8, 46; ул. Петропавловская, 76, 101, 109, 117, 127; ул. Зои Космодемьянской, 10; ул. Шишкаревская, 2, 2а, 15; ул. Алексея Береста, 3, 5.

Кроме того, восстановлено горячее водоснабжение от котельной по ул. Нахимова, 30 (всего десять домов), где гидравлические испытания проводились согласно графику с 9 июля.

ООО «Сумытеплоэнерго» продолжают работы по выявлению и ликвидации порывов на инженерных тепловых сетях и технологическом оборудовании котельных по ул. Белопольское шоссе и пер. Березовый.

Общество Гидравлические испытания
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