Сумчан приглашают в «мобильный социальный офис» В эту пятницу, 17 августа, горожане могут обратиться за консультациями к специалистам «мобильного социального офиса».

Прием граждан состоится в помещении отделения ПАО КБ «ПриватБанк» по адресу: пр-кт М. Лушпы, д. 39А с 10:00 до 12:00.

Во время работы «мобильного социального офиса» сумчане смогут получить консультации по вопросам социального обеспечения: назначение субсидии, социальных пособий, пенсии, занятости населения и т.п.

Жителей будут консультировать представители департамента социальной защиты населения, Сумского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области, городского центра занятости, КУ «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня» и городского отделения управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Сумской области.