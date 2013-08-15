В Сумах вопрос строительства пандуса для инвалида дошел до губернатора

Об этом заявил во время заседания областной постоянно действующей комиссии по рассмотрению обращений граждан глава облгосадминистрации Николай Клочко.
Как сообщил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, в этом доме проживают три человека с инвалидностью. Они передвигаются только на колясках. Сейчас рассматривается вопрос по обустройству пандуса в этом доме или переселение трех его жителей в жилье с пандусом.
На заседание комиссии прибыла жительница этого дома Оксана Аксенко, которая рассказала, что отсутствие пандуса и еще и технические условия, согласно которым лифт не доезжает до первого этажа, делают ее заложницей своего дома. Еще хуже ситуация с еще одним жителем дома Виталием Бондаренко, который почти четыре года не выходит из своей квартиры.
Начальник областного управления градостроительства и архитектуры Олег Кривцов отметил, что пандус, который надо будет пристроить к дому, будет иметь длину 56 метров и вести он будет сразу со двора на второй этаж. Поскольку только со второго этажа можно будет подъехать к лифту. Сделать откидные пандусы на лестнице невозможно, ведь это противоречит нормам ДБН.
Директор областного Департамента финансов Елена Батраченко сообщила, что этот вопрос в компетенции городского совета. Более того, сам город имеет все финансовые возможности его решить самостоятельно, ведь сегодня бюджет Сум вдвое превышает областной бюджет.
«Облгосадминистрация пойдет вам навстречу. Мы выступим с предложением на очередной сессии областного совета выделить 30% средств в рамках софинансирования на строительство пандуса, - отметил Николай Клочко. - И этот вопрос до нового года мы совместными усилиями закрыть».
Кроме того, он сообщил, что сейчас совместно с городским советом разрабатывается проект по улучшению жилищных условий лиц с ограниченными возможностями.
«Есть договоренность с застройщиками города Сумы, чтобы первый этаж одного из подъездов новостройки был оборудован для людей с ограниченными возможностями. И путем обмена жилищного фонда город получает квартиру заявителя, а ему предоставляет квартиру, оборудованную для людей с инвалидностью на первом этаже нового дома, - говорил он. - Такой проект сейчас на рассмотрении, его еще надо доработать с архитекторами города, строителями. Он может стать пилотным проектом в Украине по обеспечению доступным жильем людей с инвалидностью».
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