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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:42281

В Сумах планируют отремонтировать еще три моста

Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко сегодня, 20 августа, на аппаратном совещании в мэрии.

- Что касается Харьковского моста, то сейчас проходит его обследование, - начал он. – Как только будет готов дефектный акт, будем готовить проектно-сметную документацию. Кроме того, в прошлом году были обследованы также мосты на ул. Степана Бандеры и Привокзальной, однако из-за недостатка средств в этом году, их ремонт перенесли на следующий. А в этом году, кроме капитального ремонта на ул. Горького, который продолжается, провели текущие ремонты двух пешеходных мостов по ул. Луговая и Заливная. Всего в нашем реестре 23 автомобильных моста и 7 пешеходных, которые мы по очереди будем проверять и ремонтировать.

- Прежде всего, проверьте аварийность ограждения Харьковского моста, - попросил мэр Сум Александр Лысенко. – Если там небезопасно, нужно предупредить жителей. Также мост на Прокофьева, там есть разрушение, нужно проверить. И побыстрее. По ограждению нужна информация максимум до конца недели.

Общество Ремонт мостов
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