В Сумах устроили пенную вечеринку в фонтане (фото, видео)

В следствие в фонтане образовалось много пены, так что КП «Горсвет», которое занимается этим фонтаном, пришлось его выключить. «Это уже не первый раз кто-то устраивает здесь пенные вечеринки», - прокомментировал директор «Горсвета» Эдуард Велитченко.
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