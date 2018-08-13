В Сумах устроили пенную вечеринку в фонтане (фото, видео) Сегодня, 19 сентября, вечером неизвестные налили в фонтан на нижней террасе Покровского сквера моющее средство.

В следствие в фонтане образовалось много пены, так что КП «Горсвет», которое занимается этим фонтаном, пришлось его выключить. «Это уже не первый раз кто-то устраивает здесь пенные вечеринки», - прокомментировал директор «Горсвета» Эдуард Велитченко.