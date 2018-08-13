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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 19:55525

В Сумах устроили пенную вечеринку в фонтане (фото, видео)

Сегодня, 19 сентября, вечером неизвестные налили в фонтан на нижней террасе Покровского сквера моющее средство.

В следствие в фонтане образовалось много пены, так что КП «Горсвет», которое занимается этим фонтаном, пришлось его выключить. «Это уже не первый раз кто-то устраивает здесь пенные вечеринки», - прокомментировал директор «Горсвета» Эдуард Велитченко.

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«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
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CINETECH+, 2D 10:30 12:30 16:30 18:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
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«Проклятие монахини» Корин Харди (США, 2018)
«Проклятие монахини» Корин Харди (США, 2018)
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«Великий уравнитель 2» Антуан Фукуа (США, 2018)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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