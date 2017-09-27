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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах открыли первый в Украине Школьный центр правовой помощи

3 октября было подписано Соглашение о сотрудничестве между СумГПУ имени А.С. Макаренко и КУ Сумская ООШ №23, на базе которой создан первый в Украине Школьный центр правовой помощи.

Консультантами центра будут студенты специальности «Право» учебно-научного института истории и философии под руководством опытных юристов преподавателей кафедры права и методики преподавания правоведения.

Основными задачами центра являются:

для учащихся, их родителей и педагогического коллектива школы:

- осведомленность об их конституционных прав и обязанностей, возможностей их реализации и защиты;

- проведение мероприятий по правовому образованию населения;

- формирование правовой культуры и правосознания;

для студентов:

- формирование навыков практической деятельности по специальности;

- создание базы для прохождения ими учебной практики.

В этот же день в рамках реализации общенационального правопросветительского проекта «Я имею право» и с целью повышения юридической грамотности учащихся и формирования новой правовой культуры в обществе, преподавателями кафедры права был проведен ряд лекций для учащихся 23-й школы на тему «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних».

Студенты 2 курса специальности «Право» провели с учениками профориентационные беседы и пригласили их к участию в совместных мероприятиях.

Общество Пораво СумГПУ Школа № 23

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