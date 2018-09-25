Глухов не остался без мэра Сегодня, 5 октября, на заседании Глуховского горсовета не была принята отставка мэра Мишеля Терещенко.

В отличие от прошлой недели, когда на заседание явилось всего 9 депутатов, на этот раз зарегистрировались аж 24. За проект решения «О досрочном прекращении полномочий Глуховского городского головы» не проголосовал ни один из народных избранников.

Впрочем, второй вопрос - «О внесении изменений в решение Глуховского городского совета от 12.07.2018 № 336 «О бюджете города Глухова на 2018 год» также не был проголосован.