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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:3195

В Глухове третий раз отправили мэра Терещенко в отставку

Сегодня, 3 сентября, на сессии Глуховского городского совета, которая прошла в зале заседаний исполкома, депутаты приняли только два решения.

Первое - двумя третями голосов преодолели вето мэра, наложенное им 26 августа. Таким образом, отклонили решение об увольнении с должности секретаря городского совета Юрия Бурлаку и восстановлении Елены Демишевой, пишет Неделя.

Второй вопрос касался самого мэра. Юрий Бурлака отметил, что решение от 6 июня о досрочном прекращении полномочий городского головы продолжает действовать, но поскольку «фантастическая команда» постоянно пытается регистрироваться, несмотря на законы, предложил принять решение еще раз и отправить мэра в окончательную отставку двумя третями голосов.  Депутатам раздали бюллетени, после чего в отдельном кабинете состоялось тайное голосование.  По результатам, 23 депутата отдали свой голос за прекращение городским головой М. Терещенко полномочий. 

Впрочем, без полиции, шума и гама не обошлось.  Руслан Павленко с криками бросился защищать шаткое положение Демишевой и Терещенко, обвиняя депутатов в неправомерности сессии.  В какой-то момент полицейским даже пришлось придерживать раскрасневшегося Павленко, чтобы тот не набросился на кого-то с кулаками.  Здесь полились и гадости, и угрозы, и разборки.  В то время сессия продолжалась, депутаты голосовали согласно регламенту.  И только, когда «фантастическая команда» покинула зал, в покое депутаты продолжили работу.

Напомним, после того, как 25 марта этого года Мишелю Терещенко депутаты объявили так называемый импичмент (досрочно прекратили его полномочия), он подал жалобу в Офис противодействия рейдерству та заявление в с требованием восстановить его в должности.  Заседание суда должно было состояться 6 августа, но депутаты добровольно возобновили мэра Мишеля на работе и во второй раз уволили, не дождавшись решения суда.

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