Мишель Терещенко через суд восстановился в должности мэра Глухова Сегодня, 20 августа, Сумской окружной админсуд принял решение по делу о восстановлении на работе Глуховского городского головы Мишеля Терещенко.

Мишель Терещенко обратился с иском к исполкому и Глуховскому горсовету о признании противоправным и отмене решения, которым было прекращено его полномочия городского головы в марте этого года, и восстановлении в должности. Как отметил сам мэр, основанием для такого голосования тогда стало его заявление о прекращении полномочий, которое он отозвал еще в октябре 2018 года.

Представитель ответчика с этим согласился. В начале заседания он подал ходатайство о прекращении производства по делу. Основанием этого стало решение Глуховской горсовета, принятое на сессии 6 августа, которым отменяется мартовское решение об увольнении Терещенко с должности городского головы и его обновления.

Напомним: на той сессии вторым вопросом рассмотрели досрочное прекращение полномочий Мишеля Терещенко. И большинством голосов тайного голосования его «уволили» второй раз уже по другим основаниям. В частности, из-за отсутствия на рабочем месте в 2019-2020 гг. по невыясненным причинам 242 рабочих дней и нарушения Конституции Украины, законов, прав и свобод граждан.

Суд в удовлетворении такого ходатайства отказал.

Суд принял восстановить мэра Глухова Мишеля Терещенко в должности. Постановление подлежит немедленному исполнению, пишет Sumy.today.