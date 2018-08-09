Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:23263

Прокуратура прояснила свое решение отказаться от апелляции по делу Анны Жук

Сегодня, 8 октября 2018 года, на официальном сайте Апелляционного суда Сумской области обнародована информация об отказе прокурора от апелляционной жалобы, и суд закрыл производство по делу о задержании вдовы Анатолия Жука.

Прокуратура Сумской области разъяснила, что в рамках уголовного производства прокуратура обратилась с ходатайством о задержании подозреваемой, однако суд первой инстанции 11 сентября 2018 года отказал в ее удовлетворении. На это решение прокуратура подала апелляционную жалобу. Параллельно с этим, с учетом дополнительных данных, прокуратура еще раз обратилась в суд первой инстанции с аналогичным ходатайством. Решением от 18 сентября 2018 суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и дал разрешение на задержание подозреваемого в убийстве Анатолия Жука.

Поэтому, когда подошло время рассмотрения апелляционной жалобы прокуратуры на решение суда от 11 сентября 2018 года, то разрешение на задержание подозреваемого уже был, поэтому прокуратура отказалась от жалобы. Производство, открытое именно по апелляционной жалобе прокуратуры, закрыто.

Досудебное следствие по факту убийства Анатолия Жука продолжается. Прокуратура уже обратилась в Интерпол для объявления подозреваемой в международный розыск и ее дальнейшей экстрадиции.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Анна Жук Убийство Жука

По тематике

Вдову Анатолия Жука объявят в международный розыск
19.09.2018 19:38

Вдову Анатолия Жука объявят в международный розыск

По ходатайству прокуратуры Сумской области получено разрешение суда на задержание подозреваемой в убийстве Анатолия Жука....

Прокуратура подозревает вдову Анатолия Жука в его убийстве
07.09.2018 10:38

Прокуратура подозревает вдову Анатолия Жука в его убийстве

Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Сумской области....

Полиция: вдова убитого Анатолия Жука находится в РФ
22.08.2018 10:49

Полиция: вдова убитого Анатолия Жука находится в РФ

Вдова экс-депутата Сумского городского совета Анаталия Жука, которого убили 2 августа, с дочерью находится в России. Она попросила у РФ...

15.08.2018 18:17

К убийству Анатолия Жука может быть причастна его жена

Это одна из рабочих версий, которую рассматривает следствие....

Полиция разыскивает вдову Анатолия Жука, его дочь и водителя (фото)
09.08.2018 17:23

Полиция разыскивает вдову Анатолия Жука, его дочь и водителя (фото)

Работниками Сумского отдела полиции разыскиваются без вести пропавшие граждане: Жук Анна Игоревна, 1987 года рождения, ее дочь Жук Алиса Анатольевна,...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 11:45
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
Кино Космос
20:40 — 50 грн.
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
Кино Космос
14:25 — 45 грн. 18:30 — 50 грн.
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:30
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:30 17:40
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 15:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.