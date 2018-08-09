Прокуратура прояснила свое решение отказаться от апелляции по делу Анны Жук

Прокуратура Сумской области разъяснила, что в рамках уголовного производства прокуратура обратилась с ходатайством о задержании подозреваемой, однако суд первой инстанции 11 сентября 2018 года отказал в ее удовлетворении. На это решение прокуратура подала апелляционную жалобу. Параллельно с этим, с учетом дополнительных данных, прокуратура еще раз обратилась в суд первой инстанции с аналогичным ходатайством. Решением от 18 сентября 2018 суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и дал разрешение на задержание подозреваемого в убийстве Анатолия Жука.
Поэтому, когда подошло время рассмотрения апелляционной жалобы прокуратуры на решение суда от 11 сентября 2018 года, то разрешение на задержание подозреваемого уже был, поэтому прокуратура отказалась от жалобы. Производство, открытое именно по апелляционной жалобе прокуратуры, закрыто.
Досудебное следствие по факту убийства Анатолия Жука продолжается. Прокуратура уже обратилась в Интерпол для объявления подозреваемой в международный розыск и ее дальнейшей экстрадиции.
Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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