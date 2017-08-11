Дело по обвинению экс-губернатора Сумщины Чмыря назначили на декабрь

Последнее заседание было назначено на 2 октября. Но Юрий Чмырь и его адвокат в суд не пришли. Поэтому заседание снова перенесли - на 13 декабря, пишет Sumy.Today.
Напомним, что дело в суд прокуратура Сумской области направила еще в августе 2017 года. Таким образом, Печерский суд уже больше года не может провести подготовительное заседание. При этом за весь год заседания назначались всего 5 раз, а откладывали их или по причине пребывания судьи Светланы Смык в совещательной комнате, или в отпуске, или на больничном. Или из-за того, что обвиняемый и его защитник не был должным образом уведомлены о времени и месте рассмотрения дела.
Напомним: прокуратура Сумской области обвиняет Юрия Чмыря в том, что он не указал в электронной декларации за 2016 год свою дочь и ее недвижимость - 9 квартир и 3 паркоместа в Киеве, а также корпоративные права. Общая сумма незадекларированного, по данным облпрокуратуры, составляет более 34 миллионов гривен.
Такое Постановление Печерского районного суда г. Киев от 21 июня 2018 года....
Речь идет об изъятых у Юрия Чмыря средствах на общую сумму 1 182 900 долларов....
Прокуратурой Сумской области составлен обвинительный акт против бывшего чиновника из окружения Януковича, а в настоящее время депутата Сумского областного совета....
Информация о ходе уголовного производства в отношении депутата Сумского областного совета Чмыря Ю.П. опубликована на сайте прокуратуры Сумской области....
10 августа в Заречном районном суде города Сумы судья объявила причины, по которым с экс-главы облгосадминистрации и, а ныне депутата...