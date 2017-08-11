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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09106

Дело по обвинению экс-губернатора Сумщины Чмыря назначили на декабрь

В Печерском районном суде города Киева в очередной раз отложили подготовительное заседание по обвинению Юрия Чмыря - экс-заместителя Главы Администрации президента Януковича, а ныне депутата Сумского областного совета - в подделке документов и недекларировании имущества на сумму более 30 млн грн.

Последнее заседание было назначено на 2 октября. Но Юрий Чмырь и его адвокат в суд не пришли. Поэтому заседание снова перенесли - на 13 декабря, пишет Sumy.Today.

Напомним, что дело в суд прокуратура Сумской области направила еще в августе 2017 года. Таким образом, Печерский суд уже больше года не может провести подготовительное заседание. При этом за весь год заседания назначались всего 5 раз, а откладывали их или по причине пребывания судьи Светланы Смык в совещательной комнате, или в отпуске, или на больничном. Или из-за того, что обвиняемый и его защитник не был должным образом уведомлены о времени и месте рассмотрения дела.

Напомним: прокуратура Сумской области обвиняет Юрия Чмыря в том, что он не указал в электронной декларации за 2016 год свою дочь и ее недвижимость - 9 квартир и 3 паркоместа в Киеве, а также корпоративные права. Общая сумма незадекларированного, по данным облпрокуратуры, составляет более 34 миллионов гривен.

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