Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1165

Глуховчанин стал лучшим спортивным фотокором года

Директор Глуховского городского центра «Спорт для всех» Николай Колтаков стал лауреатом премии Ассцоиации спортивных журналистов Украины.

В конце 2018 года АСЖУ подвела итоги спортивного года. В номинации «Лучший фотокорреспондент АСЖУ» победу одержал наш земляк.

Свою награду Николай Колтаков прокомментировал в Фейсбуке:

«Радостную новость в новогоднюю ночь подарила Ассоциация спортивных журналистов Украины, объявив имена победителей ежегодного конкурса «Итоги спортивного года». Третий год подряд одна из наград конкурса в индивидуальной номинации отправится в город с тысячелетней историей - Глухов.

2016-й год принес мне награду в номинации «За верность спортивной журналистике», 2017-й и 2018 и спортивные годы ознаменовались победами в номинации «Лучший фотокорреспондент АСЖУ». Спасибо жюри конкурса и правлению АСЖУ за признание!

В совокупности несколько месяцев в году я провожу в командировках на спортивных мероприятиях. Обязательно все мои путешествия сопровождают репортажи с массой фото.

Я не профессиональный фотограф, но очень стараюсь, чтобы фотографии максимально отражали суть происходящего во время спортивного события, передавали настроение и были опубликованы оперативно.

Бывают, конечно же, ошибки и неудачи в работе, но это часть любой деятельности.

Важно для меня работать с настроением, чувствовать, что работа нужна. Поэтому, я работаю там, где мне рады, где ценят мою работу, направленную на пропаганду и популяризацию спорта.

Огромные слова благодарности Национальной федерации бодибилдинга Украины, Национальной федерации тяжелой атлетики Украины, Укрцентру «Инваспорт» за все!!!

Спасибо всем, кто помогал в создании репортажей! Всех помню и ценю!

Безграничная благодарность за поддержку нашей дружной и мегаспортивной семье Колтаковых.

Наступил новый спортивный год, следовательно впереди новые путешествия и репортажи. Встретимся на соревнованиях!

С Новым 2019-м спортивным годом!»

Спорт АСЖУ Николай Колтаков

По тематике

Награда «Лучший фотокорреспондент АСЖУ» в Глухове
30.03.2018 15:09

Награда «Лучший фотокорреспондент АСЖУ» в Глухове

В Киеве 28 марта Ассоциация спортивных журналистов Украины провела в 18-й раз церемонию награждения «Итоги спортивного года»....

01.02.2018 11:04

Глуховским спортсменам будут помогать латвийцы

Недавно назначенный директор Глуховского городского центра «Спорт для всех» Николай Колтаков, более известный как спортсмен и журналист, сообщил в Фейсбуке,...

Глуховский журналист стал лауреатом премии АСЖУ
05.01.2018 09:35

Глуховский журналист стал лауреатом премии АСЖУ

Глуховчанин Николай Колтаков стал лауреатом премии Ассоциации спортивных журналистов Украины....

Глуховский журналист получил награду от АСЖУ
29.03.2017 17:22

Глуховский журналист получил награду от АСЖУ

28 марта в Киеве, в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины, состоялась торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Итоги спортивного...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.