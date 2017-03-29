Глуховчанин стал лучшим спортивным фотокором года Директор Глуховского городского центра «Спорт для всех» Николай Колтаков стал лауреатом премии Ассцоиации спортивных журналистов Украины.

В конце 2018 года АСЖУ подвела итоги спортивного года. В номинации «Лучший фотокорреспондент АСЖУ» победу одержал наш земляк.

Свою награду Николай Колтаков прокомментировал в Фейсбуке:

«Радостную новость в новогоднюю ночь подарила Ассоциация спортивных журналистов Украины, объявив имена победителей ежегодного конкурса «Итоги спортивного года». Третий год подряд одна из наград конкурса в индивидуальной номинации отправится в город с тысячелетней историей - Глухов.

2016-й год принес мне награду в номинации «За верность спортивной журналистике», 2017-й и 2018 и спортивные годы ознаменовались победами в номинации «Лучший фотокорреспондент АСЖУ». Спасибо жюри конкурса и правлению АСЖУ за признание!

В совокупности несколько месяцев в году я провожу в командировках на спортивных мероприятиях. Обязательно все мои путешествия сопровождают репортажи с массой фото.

Я не профессиональный фотограф, но очень стараюсь, чтобы фотографии максимально отражали суть происходящего во время спортивного события, передавали настроение и были опубликованы оперативно.

Бывают, конечно же, ошибки и неудачи в работе, но это часть любой деятельности.

Важно для меня работать с настроением, чувствовать, что работа нужна. Поэтому, я работаю там, где мне рады, где ценят мою работу, направленную на пропаганду и популяризацию спорта.

Огромные слова благодарности Национальной федерации бодибилдинга Украины, Национальной федерации тяжелой атлетики Украины, Укрцентру «Инваспорт» за все!!!

Спасибо всем, кто помогал в создании репортажей! Всех помню и ценю!

Безграничная благодарность за поддержку нашей дружной и мегаспортивной семье Колтаковых.

Наступил новый спортивный год, следовательно впереди новые путешествия и репортажи. Встретимся на соревнованиях!

С Новым 2019-м спортивным годом!»