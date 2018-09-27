За три дня на Сумщине корью заболело восемь человек

Госпитализированы шестеро. Летальных исходов не зарегистрировано.
Надежное средство профилактики кори - иммунизация. Прививки против кори обеспечивает надежный иммунитет у 95 - 97% лиц, получивших прививки, а также предупреждает развитие тяжелых форм заболевания и осложнений (поражение органов дыхания, нервной системы, органов зрения, почек, печени и т.д.).
Качественные и эффективные вакцины, защищающие от кори, паротита и краснухи, имеются во всех кабинетах прививок в области, сообщают в областном...
В Сумской области по состоянию на 29 ноября 2018 года заболело корью 295 человек (с учетом предыдущих диагнозов)....
В Сумской области по состоянию на 15 ноября заболело корью 287 человек (с учетом предыдущих диагнозов)....
Как сообщил в ходе аппаратного совещания в облгосадминистрации начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко, Сумщина полностью обеспечена вакцинами против кори....
В Сумской области по состоянию на 27 сентября заболело корью 263 человека (с учетом предыдущих диагнозов)....