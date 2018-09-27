За три дня на Сумщине корью заболело восемь человек В Сумской области с начала года, по состоянию на 3.01.2019 заболело корью 8 человек, из них все взрослые.

Госпитализированы шестеро. Летальных исходов не зарегистрировано. Надежное средство профилактики кори - иммунизация. Прививки против кори обеспечивает надежный иммунитет у 95 - 97% лиц, получивших прививки, а также предупреждает развитие тяжелых форм заболевания и осложнений (поражение органов дыхания, нервной системы, органов зрения, почек, печени и т.д.).