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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За три дня на Сумщине корью заболело восемь человек

В Сумской области с начала года, по состоянию на 3.01.2019 заболело корью 8 человек, из них все взрослые.

Госпитализированы шестеро. Летальных исходов не зарегистрировано.

Надежное средство профилактики кори - иммунизация. Прививки против кори обеспечивает надежный иммунитет у 95 - 97% лиц, получивших прививки, а также предупреждает развитие тяжелых форм заболевания и осложнений (поражение органов дыхания, нервной системы, органов зрения, почек, печени и т.д.).

Общество Корь

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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