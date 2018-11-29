В местные бюджеты Сумщины в прошлом году поступило 5,5 млрд грн В течение 2018 года в местные бюджеты уплачено более 5,5 млрд гривен.

По сравнению с 2017 годом поступления выросли на 22,7 % или на 1 млрд гривен.

Работники фискальной службы в декабре прошлого года собрали в местные бюджеты 512 млн грн, что на 10,5 % или на 48,7 млн грн больше декабря 2017 года.

Налога на доходы физических лиц в сводный бюджет в течение 2018 года уплачено 5 млрд грн, в том числе в местные бюджеты 3,5 млрд гривен.

За 2018 год малый бизнес Сумской области оплатил 669,9 млн грн единого налога, прирост составил 116 млн гривен.

Налога на имущество в части платы за землю уплачено 720,7 млн грн, что на 8,8 % или на 58,5 млн грн больше, чем в позапрошлом году. Налога на недвижимое имущество оплатили сумчане 41 млн грн, что больше, чем в соответствующем периоде прошлого года на 13,3 млн грн, или в 1,5 раза, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.