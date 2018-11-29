В местные бюджеты Сумщины в прошлом году поступило 5,5 млрд грн

По сравнению с 2017 годом поступления выросли на 22,7 % или на 1 млрд гривен.
Работники фискальной службы в декабре прошлого года собрали в местные бюджеты 512 млн грн, что на 10,5 % или на 48,7 млн грн больше декабря 2017 года.
Налога на доходы физических лиц в сводный бюджет в течение 2018 года уплачено 5 млрд грн, в том числе в местные бюджеты 3,5 млрд гривен.
За 2018 год малый бизнес Сумской области оплатил 669,9 млн грн единого налога, прирост составил 116 млн гривен.
Налога на имущество в части платы за землю уплачено 720,7 млн грн, что на 8,8 % или на 58,5 млн грн больше, чем в позапрошлом году. Налога на недвижимое имущество оплатили сумчане 41 млн грн, что больше, чем в соответствующем периоде прошлого года на 13,3 млн грн, или в 1,5 раза, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
Главное управление ГФС в Сумской области информирует, что с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в месячном размере составляет...
Главное управление ГФС в Сумской области информирует, что Законом Украины от 23.11.2018 №2629 «О Государственном бюджете Украины на 2019 год»...
На Сумщине предприятие-производитель строительных материалов уклонилось от уплаты налогов на 1,5 млн гривен....
С начала 2019 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2018 года....
За январь-октябрь 2018 года от налогоплательщиков Сумской области в государственный бюджет поступило более 6,5 млрд гривен....