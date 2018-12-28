В Сумах полиция ищет свидетелей взрыва в Спасо-Преображенском соборе Полиция просит откликнуться сумчан, которые стали свидетелями вчерашнего инцидента в Спасо-Преображенском соборе.

С целью полного, объективного и всестороннего сбора информации по делу о хулиганстве, совершенном вчера вечером в кафедральном соборе, полиция Сум устанавливает свидетелей этого происшествия.

И обращается к жителям областного центра с просьбой: если вы владеете информацией, которая поможет следствию, сообщите об этом в Сумской городской отдел полиции г. Сумы: ул. Первомайская, д. 21 телефоны (0542) 66-72-04, 66-72-05, моб. тел.: 050-407-31-02.

Заранее благодарны за понимание и помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.

Напомним: полиция сообщила, что уже задержала подозреваемых.