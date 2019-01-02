На Сумщине насчитали 44 миллионера По итогам декларирования доходов граждан в 2018 году в органы ГФС области подано 10208 деклараций об имущественном состоянии и доходах.

Из общего количества деклараций подано 6733 обязательных деклараций и 3475 деклараций для получения налоговой скидки.

Всего декларантами показано 707,4 млн грн доходов (больше на 222,4 млн грн, или на 45,8%, чем за соответствующий период предыдущего года), а также самостоятельно определили обязательств по налогу на доходы физических лиц на сумму 60,9 млн грн и обязательств по военному сбора на сумму 9,8 млн гривен.

44 гражданина Сумской области добровольно задекларировали доходы, полученные в течение 2017 года, в сумме более 1 млн грн. Из них 28 – в Сумах, 7 – в Ромнах, 4 – в Сумском районе, 2 - в Конотопе, по 1 –в Ахтырке, Шостке, Краснополье. Общая сумма задекларированных доходов этих граждан достигла 332,8 млн гривен. Самостоятельно начислено 43,2 млн грн обязательств по налогу на доходы физических лиц и 6,7 млн грн военного сбора.

В течение 2018 года с целью получения налоговой скидки в области подано 3475 деклараций. Возврату подлежит 5,8 млн гривен.

Также стартовала компания декларирования доходов граждан за 2018 год. На Сумщине доведено на отработку 20597 потенциальный декларантов. Из доведенных «потенциальных» декларантов 129 граждан имеют доходы от 500 тыс. грн до 1 млн грн, 39 граждан имеют доходы свыше 1 млн гривен, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.