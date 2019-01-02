Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:28428

На Сумщине насчитали 44 миллионера

По итогам декларирования доходов граждан в 2018 году в органы ГФС области подано 10208 деклараций об имущественном состоянии и доходах.

Из общего количества деклараций подано 6733 обязательных деклараций и 3475 деклараций для получения налоговой скидки.

Всего декларантами показано 707,4 млн грн доходов (больше на 222,4 млн грн, или на 45,8%, чем за соответствующий период предыдущего года), а также самостоятельно определили обязательств по налогу на доходы физических лиц на сумму 60,9 млн грн и обязательств по военному сбора на сумму 9,8 млн гривен.

44 гражданина Сумской области добровольно задекларировали доходы, полученные в течение 2017 года, в сумме более 1 млн грн. Из них 28 – в Сумах, 7 – в Ромнах, 4 – в Сумском районе, 2 - в Конотопе, по 1 –в Ахтырке, Шостке, Краснополье. Общая сумма задекларированных доходов этих граждан достигла 332,8 млн гривен. Самостоятельно начислено 43,2 млн грн обязательств по налогу на доходы физических лиц и 6,7 млн грн военного сбора.

В течение 2018 года с целью получения налоговой скидки в области подано 3475 деклараций. Возврату подлежит 5,8 млн гривен.

Также стартовала компания декларирования доходов граждан за 2018 год. На Сумщине доведено на отработку 20597 потенциальный декларантов. Из доведенных «потенциальных» декларантов 129 граждан имеют доходы от 500 тыс. грн до 1 млн грн, 39 граждан имеют доходы свыше 1 млн гривен, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Общество Миллионеры Налоги

По тематике

10.01.2019 16:02

Информация для сумчан: размеры единого взноса в 2019 году

Главное управление ГФС в Сумской области информирует, что с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в месячном размере составляет...

10.01.2019 13:00

Информация для сумчан: изменился размер налоговой социальной льготы

Главное управление ГФС в Сумской области информирует, что Законом Украины от 23.11.2018 №2629 «О Государственном бюджете Украины на 2019 год»...

10.01.2019 11:58

В местные бюджеты Сумщины в прошлом году поступило 5,5 млрд грн

В течение 2018 года в местные бюджеты уплачено более 5,5 млрд гривен....

На Сумщине предприятие, добывавшее песок, уклонилось от уплаты налогов
08.01.2019 18:10

На Сумщине предприятие, добывавшее песок, уклонилось от уплаты налогов

На Сумщине предприятие-производитель строительных материалов уклонилось от уплаты налогов на 1,5 млн гривен....

02.01.2019 16:55

На Сумщине стартовала декларационная кампания

С начала 2019 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2018 года....

view counter
view counter

Статьи

Добрая половина «ХЗВ» выступила в Сумах с бла-бла-бла…
24.01.2019 16:23
Монетизация без монет: чего ждать субсидиантам
23.01.2019 14:00
Как справедливо распределить 130 миллиардов социальной поддержки: в Минсоцполитики назвали три составляющих
23.01.2019 12:55
Киевский дизайнер нарисовал транспортную схему для Сум
23.01.2019 11:43
Александр Соколов: «Удел Швондеров – горланить песни, а не писать законы» ®
22.01.2019 18:59
Київські роботи сумського художника: виставка «Полотно Вода Олія»
22.01.2019 17:06
Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира
21.01.2019 16:17
Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Зеленая книга» Питер Фаррелли (США, 2018)
«Зеленая книга» Питер Фаррелли (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 17:15
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:45 14:50 18:10 20:15
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 19:45 22:40
«Исчезновение» Кристоффер Нюхольм (Великобритания, 2018)
«Исчезновение» Кристоффер Нюхольм (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 21:30
«Астрал: Новое измерение» Крис Мул (Великобритания, 2018)
«Астрал: Новое измерение» Крис Мул (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20 23:40
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
16-20 - 65 грн.
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
Кино Космос
11:40 — 45 грн. 18:00 — 55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.