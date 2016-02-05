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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11356

В Сумах не смогли ликвидировать коммунальное предприятие

Сегодня, 30 января, Сумской горсовет пытался ликвидировать КП «Архитектура. Строительство. Контроль».

«За» проголосовали 18 депутатов (нужно минимум 22), 1 – против.

Напомним: предприятие было создано еще при мэре Геннадии Минаеве. Однако во время каденции Александра Лысенко при руководстве депутата горсовета от фракции «Батькивщина» Владимире Никоненко предприятие не смогло выдержать конкуренцию с частниками. Сам же директор уволился в октябре 2018 года. У предприятия осталиьс долги в 90 тыс. грн. В ноябре предприятие переподчинили от управления архитектуры и градостроительства управлению капитального строительства и дорожного хозяйства, однако заказов на 2019 год от УКСа нет, так как уже все проекты готовы.

Общество КП «Архитектура. Строительство. Контроль» Ликвидация

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13.07.2016 19:10

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05.02.2016 14:48

В Сумах могут закрыть коммунальное предприятие

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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