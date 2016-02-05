В Сумах не смогли ликвидировать коммунальное предприятие

«За» проголосовали 18 депутатов (нужно минимум 22), 1 – против.
Напомним: предприятие было создано еще при мэре Геннадии Минаеве. Однако во время каденции Александра Лысенко при руководстве депутата горсовета от фракции «Батькивщина» Владимире Никоненко предприятие не смогло выдержать конкуренцию с частниками. Сам же директор уволился в октябре 2018 года. У предприятия осталиьс долги в 90 тыс. грн. В ноябре предприятие переподчинили от управления архитектуры и градостроительства управлению капитального строительства и дорожного хозяйства, однако заказов на 2019 год от УКСа нет, так как уже все проекты готовы.
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