Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:00383

Жители Битицы против объединения с Сумами

Сегодня, 6 февраля, на сессию Сумского горсовета пришли жители Битицкой громады.

Они утверждают, что решение о присоединении к Сумам принималось единолично главой сельсовета Юрием Цаплиенко, пишет UA:СУМИ.

Глава громады, который также присутствует в зале, говорит, что решение о присоединении принято на собрании жителей громады и называет акцию проплаченной.

Вопрос о присоединении 11 сед к Сумам – первый ы повестке дня, но до него пока не дошло. Рассматривают депутатские запросы.

Политика Битица Сумская ОТГ Юрий Цаплиенко

По тематике

Сегодня 10:44

«Рот закрой»: глава Битицы своим оппонентам на сессии Сумского горсовета

Сегодня, 6 февраля, на сессии Сумского горсовета рассматривали вопрос присоединения к Сумам Битицкой и Песчанской ОТГ....

30.01.2019 12:38

Мэр Сум хочет присоединить 11 сел

Сегодня, 30 января на сессии Сумского горсовета рассматривали проекты решений о присоединении к территориальной громаде Сум 11 сел....

04.06.2018 08:32

Сумы хотят объединиться с тремя селами

Об этом сегодня, 4 июня, на аппаратном совещании заговорил мэр Сум Александр Лысенко....

24.11.2017 13:21

Депутаты Сумского облсовета продолжают блокировать создание Сумской городской ОТГ

Это стало следствием провала голосования за изменения в перспективный план формирования территорий громад Сумской области в части Сумской ОТГ....

В Сумском районе торжественно приоткрыли отремонтированный мост
18.09.2017 17:13

В Сумском районе торжественно приоткрыли отремонтированный мост

16 сентября, в День села Битица, прошло открытие первой очереди отремонтированного моста через р. Псел....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:25
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.