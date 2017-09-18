Жители Битицы против объединения с Сумами

Они утверждают, что решение о присоединении к Сумам принималось единолично главой сельсовета Юрием Цаплиенко, пишет UA:СУМИ.
Глава громады, который также присутствует в зале, говорит, что решение о присоединении принято на собрании жителей громады и называет акцию проплаченной.
Вопрос о присоединении 11 сед к Сумам – первый ы повестке дня, но до него пока не дошло. Рассматривают депутатские запросы.
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