Жители Битицы против объединения с Сумами Сегодня, 6 февраля, на сессию Сумского горсовета пришли жители Битицкой громады.

Они утверждают, что решение о присоединении к Сумам принималось единолично главой сельсовета Юрием Цаплиенко, пишет UA:СУМИ.

Глава громады, который также присутствует в зале, говорит, что решение о присоединении принято на собрании жителей громады и называет акцию проплаченной.

Вопрос о присоединении 11 сед к Сумам – первый ы повестке дня, но до него пока не дошло. Рассматривают депутатские запросы.