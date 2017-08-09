Сумчан приглашают на соревнования по воркаут Сумская областная федерация Стрит воркаут объявляет о новом формате соревнований по воркаут.

Сумчан приглашают на соревнования по воркауту

Сумская областная федерация Стрит воркаут объявляет о новом формате соревнований по воркауту

Соревнования Spring Workout Team Competition пройдут 3 марта в тренажерном зале «BAZA» (Покровская площадь, 5). Начало в 12.00. Подробности здесь.

Регистрация: https://goo.gl/forms/apJT5cXIOfvNSgvv1

Система проведения:

Это будут командные соревнования, в каждой команде по 3 человека, после предварительной регистрации всех желающих будет определено 6 топовых участников, они будут капитанами команд.

Затем на месте будет проводится жеребьёвка (капитаны путём слепого жребия выбирают себе участников).

Всего упражнений будет - 6.

Каждый участник команды выполняет по 2 упражнения (кто какое упражнение будет делать определяется совместно командой перед началом соревнований).

1. Подтягивание на перекладине с доп. весом +16 кг (1 повт. - 2 балла)

2. Отжимание на брусьях с доп. весом +24 кг (1 повт. - 1 балл)

3. Жим лёжа 100% своего веса ( 1 повт. - 1,5 балла)

4. Отжимания в стойке на руках возле стены (1 повт. - 1,5 балла)

5. Прыжки на скакалке в течении 2 мин. (10 повт. - 1 балл)

6. Отжимания от пола (1 повт. - 0,5 балла).