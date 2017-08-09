Сумчан приглашают на соревнования по воркаут

Сумчан приглашают на соревнования по воркауту
Сумская областная федерация Стрит воркаут объявляет о новом формате соревнований по воркауту
Соревнования Spring Workout Team Competition пройдут 3 марта в тренажерном зале «BAZA» (Покровская площадь, 5). Начало в 12.00. Подробности здесь.
Регистрация: https://goo.gl/forms/apJT5cXIOfvNSgvv1
Система проведения:
Это будут командные соревнования, в каждой команде по 3 человека, после предварительной регистрации всех желающих будет определено 6 топовых участников, они будут капитанами команд.
Затем на месте будет проводится жеребьёвка (капитаны путём слепого жребия выбирают себе участников).
Всего упражнений будет - 6.
Каждый участник команды выполняет по 2 упражнения (кто какое упражнение будет делать определяется совместно командой перед началом соревнований).
1. Подтягивание на перекладине с доп. весом +16 кг (1 повт. - 2 балла)
2. Отжимание на брусьях с доп. весом +24 кг (1 повт. - 1 балл)
3. Жим лёжа 100% своего веса ( 1 повт. - 1,5 балла)
4. Отжимания в стойке на руках возле стены (1 повт. - 1,5 балла)
5. Прыжки на скакалке в течении 2 мин. (10 повт. - 1 балл)
6. Отжимания от пола (1 повт. - 0,5 балла).
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