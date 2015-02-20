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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59121

Заречный районный суд празднует 45-летие своей деятельности

Сегодня, 20 февраля, Заречный районный суд г. Сумы отмечает 45-летие своей деятельности.

Именно 20 февраля 1974 года Сумской городской народный суд был ликвидирован и созданы народный суд Заречного района г. Сумы и народный суд Ковпаковского района г. Сумы (приказ начальника отдела юстиции Сумского облисполкома от 18 февраля 1974 № 19).

На момент создания в суде работало 3 судьи и 12 работников аппарата, сейчас же в суде фактически работают 11 судей (хотя их штатная численность 15) и 54 работники аппарата суда.

По сравнению с 1974 годом, численность коллектива суда значительно выросла, но и гораздо увеличилась нагрузка на судей и работников аппарата. Так, например, в 1974 году рассмотрено 1884 дел и материалов, а в 2018 - 12956 дел и материалов.

 «Приоритетом работы в должности главы суда я ставлю укрепление авторитета судебной власти и доверия к суду. Успех в достижении этой цели я вижу в ежедневной честной и добросовестной работе, в уважении к закону со своей стороны и со стороны подчиненных, воплощении европейских стандартов в отправлении правосудия, в воспитании правовой культуры юристов и граждан», - говорит глава суда Анна Шелехова.

Право Заречный районный суд г. Сумы

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