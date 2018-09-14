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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:11243

Сумчанин, над которым издевалась полицейская, пришел в суд навеселе

Сегодня, 20 февраля, в Заречном райсуде Сум состоялось судебное заседание по делу патрульной, которая издевалась над нетрезвым мужчиной.

В начале заседания потерпевшего заподозрили в употреблении алкоголя. Он подтвердил, что алкоголь употреблял. Судья объявила технический перерыв для составления на него административного протокола за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Полиция увезла мужчину в медицинское учреждение для подтверждения.

Кроме того, судебное заседание продолжили в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала защитник обвиняемой, потому что к делу приобщили документы, касающиеся личной жизни и медицинских сведений о ней.

Следующее судебное заседание состоится 1 марта.

Напомним: происшествие произошло 13 мая прошлого года. Тогда патрульные полицейские получили сообщение о том, что возле одного из домов по ул. Александра Анищенко на скамейке лежит человек в нетрезвом состоянии. Алина Ковалева обвиняется в том, что, прибыв по указанному адресу и будучи инспектором роты батальона Управления патрульной полиции в Сумской области, применила к мужчине, который не сопротивлялся, меры физического воздействия. В частности, она наносила мужчине удары ногой по правой голени, а также наступала обутой ногой на ступню потерпевшего, пишет sumy.roday.

 

Право Алина Ковалева Превышение полномочий

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