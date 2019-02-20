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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:34275

Завтра суд вынесет решение по патрульной, которая издевалась над пьяным сумчанином

Суд удалился в совещательную комнату по делу в отношении сотрудницы полиции по факту превышения служебных полномочий.

Сегодня, 25 марта, продолжено рассмотрение дела в отношении гражданки К. Женщина обвиняется в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождалось насилием (ч.2 ст. 365 УК Украины).

Сегодня суд удалились в совещательную комнату до 9.00 26 марта.

Речь идет о резонансном событии, которое состоялось 13 мая этого года. Тогда патрульные полицейские в 17.40 получили сообщение о том, что возле одного из домов по ул. Александра Анищенко в г. Сумы на скамейке лежит человек в нетрезвом состоянии. Гражданка К. обвиняется в том, что прибыв по указанному адресу и будучи инспектором роты батальона Управления патрульной полиции в Сумской области применила к мужчине, который не сопротивлялся, меры физического воздействия. В частности она наносила мужчине удары ногой по правой голени, а также наступала обутой ногой на ступню потерпевшего.

Потерпевший, согласно выводам эксперта, получил легкие телесные повреждения. В настоящее время женщина уволена с должности инспектора роты батальона Управление патрульной полиции в Сумской области, сообщает Заречный райсуд.

Право Превышение полномочий

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