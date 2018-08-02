Луценко прокомментировал конфликт силовиков в Сумах

Он заявил, что на совещании силовикам донесли положения о том, что подозреваемых в подкупе можно обыскивать только по решению суда, а задерживать - при совершении самого подкупа избирателей.
«Задержание, а тем более в наручниках - банальное запугивание. Что является превышением полномочий», - написал Луценко в комментарии к посту в Facebook.
Как ранее сообщалось, в Сумах возник конфликт между прокуратурой и полицией из-за проверки штаба БПП.
Причиной ситуации стало задержание двух граждан в ходе проверки офиса партии, которое прокуратура считает незаконным. После вмешательства прокуроров двух задержанных граждан освободили и поручили СБУ провести расследование действий полиции.
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