Луценко прокомментировал конфликт силовиков в Сумах Генпрокурор Юрий Луценко назвал запугиванием действия сумских полицейских, задержавших двух сотрудников избирательного штаба Петра Порошенко по подозрению в подкупе избирателей.

Он заявил, что на совещании силовикам донесли положения о том, что подозреваемых в подкупе можно обыскивать только по решению суда, а задерживать - при совершении самого подкупа избирателей.

«Задержание, а тем более в наручниках - банальное запугивание. Что является превышением полномочий», - написал Луценко в комментарии к посту в Facebook.

Как ранее сообщалось, в Сумах возник конфликт между прокуратурой и полицией из-за проверки штаба БПП.

Причиной ситуации стало задержание двух граждан в ходе проверки офиса партии, которое прокуратура считает незаконным. После вмешательства прокуроров двух задержанных граждан освободили и поручили СБУ провести расследование действий полиции.