В Сумах кандидат в президенты «подкупал» журналистов печеньками

Он дал пресс-конференцию в Сумском пресс-клубе, но выступал не как кандидат, а как глава Всеукраинского профсоюза работников МВД. Во время нее Илья Кива заявил, что хочет обратиться к Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко относительно действий его подчиненных, и непосредственно прокурора Сумской области Виталия Матвийчука, которые считает незаконными.
По его словам, именно под руководством Матвийчука прокуратурой было с нарушением норм закона и с применением морального и физического давления вручено подозрение работнику правоохранительных органов, который отдал приказ о задержании и доставке в отдел полиции двух человек.
Как оказалось, пока Илья Кива на пресс-конференции выступал в защиту полицейских, которые якобы разоблачили сеть подкупа избирателей, в полицию поступило заявление от местного жителя о том, что в данный момент в Сумском пресс-клубе происходит подкуп избирателей. Об этом сообщил глава пресс-клуба Алексей Захарченко. Как пошутил он же, подкупали «стандартно: чай, кофе и печеньки».
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