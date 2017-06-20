Сумчанам обещают доступные лекарства по электронному рецепту Правительство вводит новый, более удобный механизм получения «доступных лекарств» - по электронным рецептам.

Уже с апреля врачи будут выписывать только е-рецепты на лекарства, включенные в правительственную программу «Доступные лекарства». Е-рецепт позволит пациентам получать нужные им лекарства в любой аптеке, вошедшей в программу, независимо от того, в каком городе или поселке был выписан рецепт. Препарат, выписанный врачом, например, во Львове, можно будет без проблем получить по электронной рецепту в аптеке Киева или Одессы.

Чтобы получить «доступные лекарства» по электронной рецепту необходимо:

1. Обратиться к своему семейному врачу или терапевту, который выпишет вам е-рецепт на необходимый препарат. На ваш мобильный телефон придет сообщение с кодом рецепта. Если у вас нет телефона, врач распечатает вам код.

2. Посетить аптеку, которая участвует в программе и имеет двери наклейку «Доступные лекарства», назвать аптекарю код вашего рецепта, и получить ваш препарат бесплатно или с незначительной доплатой.

Программа «Доступные лекарства» была введена Правительством в апреле 2017 года. В настоящее время по этой программе можно получить 258 препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы, 64 из них являются бесплатными. Получить доступные лекарства можно в каждой третьей аптеке в стране. За время действия программы государство возместило стоимость лекарств по более 33 миллионами рецептов и перечислила аптечным заведениям больше 1,7 млрд грн. Правительство планирует расширять программу, количество доступных лекарств будет увеличиваться, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины.