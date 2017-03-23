Сумскую молодежь зовут на хакатон

Хакатон пройдет в СумГУ 15-16 марта. Ивент специально для студентов, как айтишников, так и гуманитариев. Подробности по тел. 050-805-65-67 (Алина) и 099-617-56-23 (Наталья).

Организаторы – Центр досуга молодежи Сумского горсовета и кафедра психологии, политологии и социокультурных технологий СумГУ.