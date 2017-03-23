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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:43266

Сумскую молодежь зовут на хакатон

В Сумах пройдет хакатон «Новые технологические решения проблемы трудоустройства молодежи в г. Сумы».

Хакатон пройдет в СумГУ 15-16 марта. Ивент специально для студентов, как айтишников, так и гуманитариев. Подробности по тел. 050-805-65-67 (Алина) и 099-617-56-23 (Наталья).

Организаторы – Центр досуга молодежи Сумского горсовета и кафедра психологии, политологии и социокультурных технологий СумГУ.

Общество Хакатон

По тематике

Сумскую молодежь зовут на хакатон
05.03.2019 10:13

Сумскую молодежь зовут на хакатон

В Сумах пройдет хакатон «Новые технологические решения проблемы трудоустройства молодежи в г. Сумы»....

Завтра в Сумах стартует первый Хакатон
26.05.2017 09:10

Завтра в Сумах стартует первый Хакатон

27-28 мая в Сумах состоится первый Smart Sumy Hackathon....

В Сумах состоится первый Хакатон
23.03.2017 10:31

В Сумах состоится первый Хакатон

27-28 мая в Сумах состоится первый Smart Sumy Hackathon....

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Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00 20:00
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
Кино Дружба
10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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