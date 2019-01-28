В системе e-Health зарегистрировано 726 врачей с Сумщины

В среднем количество подписанных деклараций на одного врача - 1113 (Украина - 1057).
Кроме того, не зарегистрировано в системе e-Health 3 амбулатории Ямпольского района в связи с отсутствием врачей, компьютерной техники (Шатрищенская сельская врачебная амбулатория, Марчихина-будская и Воздвиженская амбулатории общей практики семейной медицины).
Договоры с НСЗУ заключили все 59 заведений, из них коммунальной формы собственности - 47. Средства от НСЗУ получили 46 коммунальных учреждений на общую сумму 81,2 млн гривен, в том числе за февраль – 41,1 млн гривен.
З 1 березня в Україні у тестовому режимі запрацювала електронна медична картка в електронній системі охорони здоров’я....
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Созванное мэром Глухова внеочередное заседание сессии, на которое выносилось вопрос изменения статуса Глуховской ЦРБ на коммунальное некоммерческое предприятие «Глуховская городская...
Всего с начала приписной компании в коммунальных медицинских учреждениях г. Сумы заключен 200291 договор на выбор врача, который оказывает первичную...
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