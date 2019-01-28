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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:38218

В системе e-Health зарегистрировано 726 врачей с Сумщины

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, только в городе Сумы и в Тростянецком районе не все врачи зарегистрированы в этой системе.

В среднем количество подписанных деклараций на одного врача - 1113 (Украина - 1057).

Кроме того, не зарегистрировано в системе e-Health 3 амбулатории Ямпольского района в связи с отсутствием врачей, компьютерной техники (Шатрищенская сельская врачебная амбулатория, Марчихина-будская и Воздвиженская амбулатории общей практики семейной медицины).

Договоры с НСЗУ заключили все 59 заведений, из них коммунальной формы собственности - 47. Средства от НСЗУ получили 46 коммунальных учреждений на общую сумму 81,2 млн гривен, в том числе за февраль – 41,1 млн гривен.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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