В системе e-Health зарегистрировано 726 врачей с Сумщины Как сообщили в областном управлении здравоохранения, только в городе Сумы и в Тростянецком районе не все врачи зарегистрированы в этой системе.

В среднем количество подписанных деклараций на одного врача - 1113 (Украина - 1057).

Кроме того, не зарегистрировано в системе e-Health 3 амбулатории Ямпольского района в связи с отсутствием врачей, компьютерной техники (Шатрищенская сельская врачебная амбулатория, Марчихина-будская и Воздвиженская амбулатории общей практики семейной медицины).

Договоры с НСЗУ заключили все 59 заведений, из них коммунальной формы собственности - 47. Средства от НСЗУ получили 46 коммунальных учреждений на общую сумму 81,2 млн гривен, в том числе за февраль – 41,1 млн гривен.