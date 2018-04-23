Обвиняемый зампрокурора Сумщины не явился в судебное заседание Сегодня, 19 марта, отложено подготовительное судебное заседание по обвинению заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка.

Он обвиняется в использовании заведомо подложного документа (листка нетрудоспособности) (ч.4 ст. 358 УК Украины).

Сам обвиняемый и один из его защитников не явились в судебное заседание, о причинах неявки суду не сообщили. От еще одной защитницы обвиняемого поступило заявление об отложении рассмотрения в связи с ее командировкой.

Следующее подготовительное судебное заседание состоится 4 апреля 2019 года, в 13 час. 10 мин.

Информационно: уголовное производство поступило в суд 12 марта 2019 года после отмены приговора Заречного районного суда г. Сумы Сумским апелляционным судом.

Речь идет о событиях лета 2017 года, когда Сергей Маслюк, будучи в отпуске, сообщил своему непосредственному начальнику прокурору области о том, что он находится на больничном, а сам уехал на курорт в Яремче. Позже предоставил поддельный больничный.