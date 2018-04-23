Обвиняемый зампрокурора Сумщины не явился в судебное заседание

Он обвиняется в использовании заведомо подложного документа (листка нетрудоспособности) (ч.4 ст. 358 УК Украины).
Сам обвиняемый и один из его защитников не явились в судебное заседание, о причинах неявки суду не сообщили. От еще одной защитницы обвиняемого поступило заявление об отложении рассмотрения в связи с ее командировкой.
Следующее подготовительное судебное заседание состоится 4 апреля 2019 года, в 13 час. 10 мин.
Информационно: уголовное производство поступило в суд 12 марта 2019 года после отмены приговора Заречного районного суда г. Сумы Сумским апелляционным судом.
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