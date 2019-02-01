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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине госохрана препятствует работе «Росток-Холдинга» (видео)

Работа «Росток-Холдинга» в г. Глухове заблокирована сотрудниками госохраны и местными правоохранителями без объяснения причин.

Предпринимательской деятельности группы компаний "Росток-Холдинг" снова препятствуют. Государственная служба охраны совместно с Глуховской полицией перекрывает выезд грузовиков с территории предприятия. Причины такой деятельности представители Государственной службы охраны четко объяснить очередной раз не смогли.

Как удалось узнать позднее, ГСО-шники руководствовались документами о наложении ареста на имущество, отмененным две недели назад и неизвестным договором, которые не смогли предоставить ни активистам, ни представителям "Росток-Холдинг", пишет Верховенство права со ссылкой на Стопкор.
Как сообщил заместитель директора частного предприятия "Аграрные инвестиции" по правовым вопросам Виктор Воейко: "8 ноября 2018 постановлением Харьковского апелляционного суда было отменено постановление местного суда об аресте имущества".

Однако государственная служба охраны продолжала блокировать работу предприятия, даже несмотря на то, что все соответствующие документы о деятельности предприятия ей предоставили. А потом к этому противоправному действию присоединились правоохранительные органы города Глухова.

Если Вам известны факты о нарушении прав и интересов бизнеса, сообщайте в Редакцию сайта «Верховенство права».

Право Ростокхолдинг

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