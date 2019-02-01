На Сумщине восстановят элеватор

Об этом сказал генеральный директор «Росток-Холдинг» Андрей Шваб, сообщила 22 апреля пресс-служба холдинга.
В частности, по его словам, планируется построить три дополнительных сооружения для хранения зерновых общим объемом 27 тыс. тонн. В результате реконструкции общий объем хранения элеватора будет увеличен до 73 тыс. тонн. Топ-менеджер также добавил, что компания рассчитывает завершить модернизацию и сдать объект в эксплуатацию уже к середине октября т.г.
«Несмотря на кризисные явления в экономике и пандемию коронавируса, мы продолжаем реализовывать программу развития, согласованную акционерами «Росток-Холдинг» в конце 2019 г. Текущая маркетинговая ситуация на мировом зерновом рынке, конечно, может привести к корректировке плановых годовых финансовых показателей, но тем важнее становятся модернизационные проекты», - отметил А.Шваб.
В частности, реконструкция Глуховского элеватора позволит снизить расходы и потерю качества при хранении кукурузы в мешках.
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