Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:42273

На Сумщине восстановят элеватор

Группа компаний «Росток-Холдинг» начала реконструкцию собственного элеватора в Глухове, в который будет инвестировано $2 млн.

Об этом сказал генеральный директор «Росток-Холдинг» Андрей Шваб, сообщила 22 апреля пресс-служба холдинга.

В частности, по его словам, планируется построить три дополнительных сооружения для хранения зерновых общим объемом 27 тыс. тонн. В результате реконструкции общий объем хранения элеватора будет увеличен до 73 тыс. тонн. Топ-менеджер также добавил, что компания рассчитывает завершить модернизацию и сдать объект в эксплуатацию уже к середине октября т.г.

«Несмотря на кризисные явления в экономике и пандемию коронавируса, мы продолжаем реализовывать программу развития, согласованную акционерами «Росток-Холдинг» в конце 2019 г. Текущая маркетинговая ситуация на мировом зерновом рынке, конечно, может привести к корректировке плановых годовых финансовых показателей, но тем важнее становятся модернизационные проекты», - отметил А.Шваб.

В частности, реконструкция Глуховского элеватора позволит снизить расходы и потерю качества при хранении кукурузы в мешках.

 
Экономика Ростокхолдинг Элеватор

По тематике

11.04.2019 11:18

«ПроКредит Банк» купит элеватор «Росток-Холдинга» на Сумщине

Банк получил разрешение на приобретение комплекса «Шалыгинское», который принадлежит «Росток-Холдингу»....

На Сумщине госохрана препятствует работе «Росток-Холдинга» (видео)
27.03.2019 09:30

На Сумщине госохрана препятствует работе «Росток-Холдинга» (видео)

Работа «Росток-Холдинга» в г. Глухове заблокирована сотрудниками госохраны и местными правоохранителями без объяснения причин....

25.03.2019 10:24

На Сумщине вручили подозрения рейдерам, избившим полицейских

На Сумщине сообщено о подозрении трем мужчинам, которые во время якобы мирной акции в Глухове нанесли полицейским телесные повреждения....

В Глухове опять все спокойно?
01.02.2019 16:07

В Глухове опять все спокойно?

На Сумщине полиция принимает меры по стабилизации ситуации у агропромышленного комплекса....

На Сумщине полицейских забросали яйцами
01.02.2019 15:39

На Сумщине полицейских забросали яйцами

В Глухове работники филиала агропредприятия «Росток-Холдинг» забросали яйцами полицейских, которые выступили в защиту захватчиков компании....

Новости

На Сумщине уже 90 случаев заражения коронавирусом
Сегодня 09:26
На Сумщине запретили посещать кладбища
Вчера 11:16
Сумских педагогов интересует мнение учащихся и родителей о дистанционном обучении
Сегодня 10:15
Ситуация с коронавирусом в Украине: Сумщина на 20-ом месте
Сегодня 09:41
На Сумщине расширилась география распространения коронавируса
Сегодня 09:37
На Сумщине уже 34 человека выздоровело от коронавируса
Сегодня 09:33
Муниципальный опрос: как сумчане оценивают уровень высшего образования в городе
Сегодня 09:07
На Сумщине восстановят элеватор
Сегодня 08:42
В рамках акции "К Светлому дню - светлые поступки» собрали 670 тысяч гривен для онкобольных детей
Сегодня 08:12
Состояние ближе к удовлетворительному: врачи о случае заболевания COVID-19 в Ромнах
Вчера 18:43
На Сумщине сообщено о подозрении женщине, которая агитировала за создание «Сумской народной республики»
Вчера 17:50
Сумчанин заплатит штраф за пребывание в магазине без маски
Вчера 17:22
view counter

Статьи

«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.