На Сумщине завершились два этапа пробного ВНО

Все участники, которые воспользовались сервисом «Определение результатов пробного ВНО» по украинскому языку и литературе, уже могут посмотреть и загрузить свои карточки результатов из своих личных кабинетов.
Напомним: первый этап пробного ВНО-2019 состоялся 16 марта по украинскому языку и литературе. Второй - 23 марта по истории Украины, математике, биологии, географии, физикк, химии, английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам в 6 округах Сумской области - городах Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны, Сумы и Шостка. Пробное тестирование второго этапа было организовано на базе 18 пунктов проведения.
В 2019 году пункты проведения ВНО планируется организовать на базе 44 учебных заведений Сумской области....
31 января завершилась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание, которое проводил Харьковский региональный центр оценивания качества образования....