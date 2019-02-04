На Сумщине завершились два этапа пробного ВНО По информации Департамента образования и науки облгосадминистрации, для участия в пробном тестировании в Сумской зарегистрировались 3401 участник, приняли участие - 3210 (94,4%).

Все участники, которые воспользовались сервисом «Определение результатов пробного ВНО» по украинскому языку и литературе, уже могут посмотреть и загрузить свои карточки результатов из своих личных кабинетов.

Напомним: первый этап пробного ВНО-2019 состоялся 16 марта по украинскому языку и литературе. Второй - 23 марта по истории Украины, математике, биологии, географии, физикк, химии, английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам в 6 округах Сумской области - городах Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны, Сумы и Шостка. Пробное тестирование второго этапа было организовано на базе 18 пунктов проведения.