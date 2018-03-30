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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:34319

В Сумах ночью пытались захватить коммунальные автостоянки

Сегодня, 1 апреля, около 4 утра неизвестные молодые люди спортивного телосложения одновременно заняли все автостоянки КП «Паркинг».

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на директора коммунального предприятия «Паркинг» Олега Славгородского.

- У нас произошла попытка рейдерского захвата стоянок предприятия. Приехали люди спортивной внешности, выгнали наших работников, закрыли ворота и сказали, что это их имущество, и они новые хозяева коммунального предприятия на всех 5-ти стоянках: 2 - на Прокофьева, одна - на Курской и 2 - на Ивана Сирко, - рассказал Олег Славгородский. - Конечно, вызвали полицию, и полиция отреагировала и освободила стоянку от «бандитов».

По мнению Олега Славгородского, захват не случайно произошло в ночь после выборов. Он считает, что «рейдеры» рассчитывали на то, что все полицейские будут заняты на выборах.

Начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова комментирует события «осторожно», говоря, что употреблять слово «рейдерство» она бы не стала.

- Сегодня в 4 утра в полицию поступило сообщение от директора одной из автостоянок о том, что неизвестные лица прибыли на территорию автостоянки и предъявили документы на право собственности.

- Как кто-то может показать документы на стоянки, принадлежащих громаде города?! Это же коммунальное предприятие! - отметила журналист.

- Сейчас мы не называем предприятие. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Никакого силового захвата не было, никаких телесных повреждений, даже самых маленьких, никто не получил. Все говорили спокойно, поскольку на место выезжал лично и общался со всеми начальник городского отдела полиции Павел Карабута. Обе стороны показали документы на право собственности. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации полицией было принято решение об открытии уголовного производства по статье 358 части 1 и 4 Уголовного кодекса Украины.

-А о том факте, что это коммунальное предприятие?

- Я об этом говорить не буду.

- Лица были установлены все?

- Ну документы предъявляли. Обе стороны решили решать этот спор в судебном порядке. Оно будет решаться цивилизованно.

Директор Департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко пообещал предоставить комментарий по этому поводу завтра, потому что сегодня находится в отпуске за свой счет.

Право Автостоянки Захват стоянок Паркинг Рейдерский захват

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